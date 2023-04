Η αφαίρεση 15 βαθμών από τη Γιουβέντους στη φετινή Serie A, εξαιτίας μίας σειράς οικονομικών παραβάσεων, ανακλήθηκε τελικά και η “γηραιά κυρία” ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Η Γιουβέντους είχε κάνει έφεση κατά της αρχικής απόφασης και αυτή έγινε αποδεκτή, βάζοντας… φωτιά στη βαθμολογία της Serie A και τη “μάχη” για την έξοδο στο Champions League.

Με την επιστροφή των 15 βαθμών, η Γιουβέντους “ανεβαίνει” στους 59 βαθμούς, όντας πίσω μόνο από τη Νάπολι και τη Λάτσιο και πάνω από τη Ρόμα και τη Μίλαν. Οι “ροσονέρι” μένουν μάλιστα έτσι εκτός πρώτης 4άδας και στο -6 από την ομάδα του Τορίνο.

Από εκεί και πέρα, με την έφεση της Γιουβέντους “έπεσε” και η ποινή αποκλεισμού στον Πάβελ Νέντβεντ, όχι όμως και αυτές των Αντρέα Ανιέλι, Φάμπιο Παρατίτσι και Φεντερίκο Τσερουμπίνι.

Η νέα βαθμολογία στη Serie A

Juventus’ 15-point reduction in Serie A has been reversed—they jump up from seventh to third in the league 📈 pic.twitter.com/IixU4mdsag