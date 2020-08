Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι ο άνθρωπος που θέλει η Γιουβέντους να αντικαταστήσει τον Μαουρίτσιο Σάρι στον πάγκο, όπως αναφέρει δημοσίευμα της “Daily Mail”.

Έτοιμη να… πυροδοτήσει “βόμβα” είναι η Γιουβέντους, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της “Daily Mail”, που υπογράφει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Αλβίζε Κανιάτσο, οι “μπινακονέρι” θα κινηθούν για την απόκτηση του Ζινεντίν Ζιντάν, ώστε να αντικαταστήσει τον Μαουρίτσιο Σάρι, ο οποίος απομακρύνθηκε σήμερα (8/8) από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Γάλλος τεχνικός, έχει συμβόλαιο ως το 2022 με την Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο ο πρόεδρος της Γιουβέντους, Αντρέα Ανιέλι, εμφανίζεται έτοιμος να τον προσεγγίσει και να ξεκινήσει τις επαφές μαζί του, ώστε να αναλάβει την ομάδα, ενώ αν αυτό δεν καταστεί εφικτό δεύτερος στη λίστα είναι ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο, του οποίου πάντως το όνομα έχει “παίξει” και για την Μπαρτσελόνα.

Στις σκέψεις των ανθρώπων της Γιουβέντους υπάρχει, πάντως, και ο Αντρέα Πίρλο που ανέλαβε προ ημερών την ομάδα Under-23, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο να προωθηθεί κατευθείαν στην ανδρική ομάδα.

EXCLUSIVE: Juventus make Zinedine Zidane their No 1 choice to replace Maurizio Sarri | @AlviseCagnazzo https://t.co/fVRoAwE4nL