Η Γουλβς “άλωσε” την έδρα της Λιντς! “Άγγιξε” το γκολ ο Ποντένσε (video)

Η Γουλβς έφυγε με το “διπλό” από την έδρα της Λιντς (1-0), με το νικητήριο τέρμα να μπαίνει λίγο μετά την έξοδο του Ντάνιελ Ποντένσε από την αναμέτρηση. Χαμένες ευκαιρίες από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού – Ήταν σε θέση οφσάιντ σε γκολ που πέτυχαν οι “λύκοι” και ακυρώθηκε από το VAR.

Η Γουλβς έφυγε με τη νίκη από την έδρα της Λιντς (1-0) και πλέον έχει τους ίδιους βαθμούς (9 β.) με την 5η του βαθμολογικού πίνακα, Άρσεναλ και την 4η Λέστερ.

Το γκολ που έδωσε στους “φιλοξενούμενους” το “τρίποντο” ήρθε στο 70′ από τον Χιμένες και έγινε με έναν τυχερό τρόπο (ο Χάρισον προσπάθησε να διώξει με κεφαλιά την μπάλα στο σουτ που έγινε, αλλάζοντας την πορεία της, αλλά όχι και την κατεύθυνση της… προς το τέρμα της Λιντς). Πέντε λεπτά νωρίτερα, ο Ντάνιελ Ποντένσε έγινε αλλαγή από τον προπονητή της Γουλβς.

Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού είχε σημαντική ευκαιρία να σκοράρει, τόσο στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (δεν μπόρεσε να νικήσει τον αντίπαλο πορτιέρε με σουτ μέσα από την μεγάλη περιοχή) όσο και στο 56′ (με υπερπροσπάθεια έδιωξε αντίπαλος τερματοφύλακας το μακρινό του σουτ).

Ο Ποντένσε “ευθύνεται” για την ακύρωση του γκολ του Σάις στο 53′ (έκανε την ενέργεια και τη σέντρα, αλλά ξεκίνησε από θέση οφσάιντ, με το VAR να… βλέπει την “παρανομία”).

Νωρίτερα, Γουέστ Μπρομ και Μπέρνλι έμειναν στο 0-0 και παρέμειναν στα χαμηλά… πατώματα της βαθμολογίας. Για την Μπέρνλι, αυτός ήταν ο πρώτος βαθμός στο φετινό πρωτάθλημα.

