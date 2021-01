Η γυμναστική δωματίου του Στέφανου Τσιτσιπά (video)

Ο κόσμος του τένις κινείται σε ρυθμούς Australian Open, με τους αθλητές να ψάχνουν κάποιον τρόπο να μείνουν σε φόρμα, λόγω της 14ήμερης καραντίνας στη Μελβούρνη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, σε αντίθεση με τη Μαρία Σάκκαρη, είναι τυχερός, καθώς έχει τη δυνατότητα να βγαίνει για πέντε ώρες από το δωμάτιό του για προπόνηση και αποθεραπεία.

Ο Έλληνας τενίστας φροντίζει, πάντως, να εκμεταλλεύεται και τον χρόνο που περνάει στο ξενοδοχείο.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε ο ίδιος και τον δείχνει να… δουλεύει τα αντανακλαστικά του.

«Πάντα αισθάνομαι σαν ένα μικρό ανόητο παιδί», έγραψε στην ανάρτηση του.

I always feel like a goofy little kid 🤪 pic.twitter.com/ha2jwb7zgK