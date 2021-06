Ο Φελίπε Ρέγιες αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, μετά από μία καριέρα 23 ετών γεμάτη τίτλους με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Εθνική Ισπανίας.

Ο θρύλος του ισπανικού μπάσκετ βρέθηκε όλα αυτά τα χρόνια πολλές φορές στο δρόμο της Ελλάδας, αλλά και του Παναθηναϊκού, με την “πράσινη” ΚΑΕ να μην ξεχνάει όμως τον μεγάλο της αντίπαλο.

Με σχετική ανάρτησή του λοιπόν, το Τριφύλλι έστειλε το δικό του μήνυμα στον Ρέγιες για το τέλος της καριέρας του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ευχαριστούμε για την πολύτιμη προσφορά σου στο μπάσκετ. Καλή τύχη σε ό,τι κάνεις στο μέλλον».

@9FelipeReyes, thanks for your valuable contribution to the game. Best of luck for your future! 🙏👑#paobc #panathinaikosbcopap pic.twitter.com/FsHQ1rseZF