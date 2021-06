Δεν έχει και τη φήμη του… καλύτερου παιδιού στο ΝΒΑ. Ο Μπλέικ Γκρίφιν όμως μπορεί εύκολα να κατηγορηθεί για έλλειψη σεβασμού απέναντι στους Αντετοκούνμπο, έχοντας κάνει step over τόσο στον Γιάννη, όσο και στον Θανάση.

Ο Μπλέικ Γκρίφιν κατάφερε να βάλει τη δική του… πινελιά στο game 1 των Νετς με τους Μιλγουόκι Μπακς, για τα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας, προκαλώντας ένταση στο φινάλε του ματς, με την κίνηση που έκανε στον Θανάση Αντετοκούνμπο.

Εκνευρισμένος από ένα επιθετικό φάουλ που κέρδισε ο δεύτερος, ο Γκρίφιν πέρασε επιδεικτικά πάνω από τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, πριν αποβληθεί (με το φάουλ που έκανε και την τεχνική ποινή που δέχτηκε).

Έτσι, ο παίκτης των Νετς “λέρωσε” το double-double που πέτυχε κόντρα στους Μπακς (18 πόντοι, 14 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 35 λεπτά αγώνα) και θύμισε σε όλους ένα άλλο step over που είχε κάνει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Blake Griffin stepped over Thanasis Antetokounmpo and Jeff Teague didn’t like that



(via @BleacherReport)pic.twitter.com/7d8S3B1Qqv