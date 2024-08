Η Κέιτι Λεντέκι έφτασε τα 9 χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες ισοφαρίζοντας το στοιχειωμένο ρεκόρ της Λαρίσα Λατίνινα

Η Κέιτι Λεντέκι αναδείχθηκε νικήτρια στα 800μ. ελεύθερο και κατέκτησε το 9ο χρυσό μετάλλιο στην καριέρα της σε Ολυμπιακούς Αγώνες καταφέρνοντας να φτάσει στην κορυφή την Λαρίσα Λατίνινα. Πλέον η Αμερικανίδα βάζει πλώρη στην επόμενη Ολυμπιάδα να ανέβει μόνη στην πρώτη θέση.

Τη μυθική της διαδρομή στους Ολυμπιακούς Αγώνες συνεχίζει η Κέιτι Λεντέκι, καθώς η Αμερικανίδα κολυμβήτρια κέρδισε στα 800μ. ελεύθερο κατακτώντας το 9ο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην καριέρα της (14ο συνολικά). Με αυτό τον τρόπο κατάφερε να πιάσει στην κορυφή της λίστας με τα περισσότερα χρυσά από γυναίκα αθλήτρια σε όλα τα σπορ την Λαρίσα Λατίνινα.

Παράλληλα η Λεντέκι έκανε άλλο ένα ρεκόρ, αφού κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο ίδιο αγώνισμα για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση, επίδοση που στο παρελθόν είχε πετύχει μονάχα ο Μάικλ Φελπς. Το 2028 στο Λος Αντζελες, παίζοντας δηλαδή… εντός έδρας, η Λεντέκι θα είναι 31 ετών και θα έχει τη δυνατότητα να φτάσει στον απίστευτο αριθμό των πέντε χρυσών σε ένα αγώνισμα.

HISTORY MAKER! 🇺🇸



Katie Ledecky just won the gold in the women’s 800m freestyle at #Paris2024, and she’s not stopping there! She now ties with Larisa Latynina for the MOST Olympic gold medals by a female athlete in ANY sport!



This swimming legend just keeps getting better,… pic.twitter.com/E3sPIUKYMg