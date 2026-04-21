Η κόρη του Μαραντόνα κατήγγειλε χειραγώγηση των γιατρών στην οικογένειά της στη δίκη για το θάνατο του Αργεντινού θρύλου

Η δίκη για το θάνατο του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα συνεχίζεται στο Σαν Ισίδρο του Μπουένος Άιρες και την Τρίτη (21/04/26) μία από τις κόρες του, η Τζανίνα κατηγόρησε τους γιατρούς για χειραγώγηση.

Η 36χρονη κόρη του Μαραντόνα, Τζανίνα, πήρε το λόγο στη δίκη που γίνεται για να βρεθούν πιθανές αμέλειες που οδήγησαν στο θάνατο του Αργεντινού θρύλου. «Η χειραγώγηση ήταν πλήρης και φρικτή, νιώθω σαν ανόητη», είπε η Τζανίνα Μαραντόνα για τους γιατρούς που δικάζονται στο Μπουένος Άιρες.

«Εμπιστεύτηκα αυτούς τους τρεις ανθρώπους και το μόνο που έκαναν ήταν να μας χειραγωγήσουν και να αφήσουν τον γιο μου χωρίς παππού», πρόσθεσε η κόρη του Μαραντόνα στη δίκη.

Ο Μαραντόνα πέθανε σε ηλικία 60 ετών από καρδιοαναπνευστική ανακοπή και επτά επαγγελματίες υγείας (γιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος και νοσηλευτές) δικάζονται για ενδεχόμενη ευθύνη, καθώς ο Αργεντινός βρισκόταν σε ανάρρωση μετά από νευροχειρουργική επέμβαση χωρίς επιπλοκές.