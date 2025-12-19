Η Κραϊόβα τελείωσε τον παίκτη που έκανε το πέναλτι στον Βίντα στις καθυστερήσεις του αγώνα με την ΑΕΚ

Η Κραϊόβα έφτασε μία ανάσα από μία ιστορική πρόκριση στη νοκ άουτ φάση του Conference League, ωστόσο έπεσε θύμα τεράστιας ανατροπής στον αγώνα με την ΑΕΚ.

Οι Ρουμάνοι προηγήθηκαν με 0-2 στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ηττήθηκαν με 3-2 από την ΑΕΚ, η οποία πέτυχε δύο γκολ στις καθυστερήσεις.

Ο Κουτέσα ισοφάρισε σε 2-2 στο 90+8΄, ενώ στο 90+10’, ο Βίντα ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Χούρι. Παρότι ο διαιτητής αρχικά δεν υπέδειξε πέναλτι, μετά από παρέμβαση του VAR άλλαξε την απόφασή του. Ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε, ολοκληρώνοντας την επική ανατροπή.

Η διοίκηση της Κραϊόβα πήρε με πολύ στραβό μάτι την εξέλιξη αυτή, καθώς η ρουμανική ομάδα έμεινε εκτός Ευρώπης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρουμανία, οι άνθρωποι της Κραϊόβα αποφάσισαν να θέσουν εκτός πλάνων τον Χούρι, τον οποίο θεωρούν υπεύθυνο για το πέναλτι που στέρησε από την ομάδα την πρόκριση.

Ο Γάλλος μέσος μετράει φέτος 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 4 ασίστ. Συνολικά, με τον ρουμανικό σύλλογο, έχει αγωνιστεί σε 98 παιχνίδια, σημειώνοντας 8 γκολ και 12 ασίστ.