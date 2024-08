Η Λέστερ κατέθεσε πρόταση 27 εκατομμυρίων για τον Φώτη Ιωαννίδη γράφουν στην Αγγλία

Πρόταση που αγγίζει τα 27 εκατομμύρια για τον Φώτη Ιωαννίδη έχει καταθέσει η Λέστερ στον Παναθηναϊκό, με την «Telegraph» να γνωστοποιεί την είδηση.

Άλλη μια ομάδα μπήκε στο κόλπο για τον Φώτη Ιωαννίδη, καθώς μετά τις Ίπσουιτς, Μπολόνια και Σπόρτιγνκ Λισαβόνας, πλέον και η Λέστερ ενδιαφέρεται για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, με τους Άγγλους μάλιστα να έχουν καταθέσει πρόταση ύψους 27 εκατομμυρίων.

Όπως αναφέρει η «Telegraph» η Λέστερ η οποία τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται και πάλι στην Premier League θέλει να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή, με τον Ιωαννίδη να είναι ένας παίκτης που απασχολεί ιδιαίτερα τις «αλεπούδες». Για την ώρα ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχουν λάβει κάποια απάντηση από την πλευρά του Παναθηναϊκού, αφού από το «τριφύλλι» είναι κατηγορηματικοί ότι ο ποδοσφαιριστής δεν πουλιέται.

