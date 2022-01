Ο Ουσμάν Κουλιμπαλί κατέρρευσε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του αγώνα Αλ Γουάκρα – Αλ Ραγιάν, “παγώνοντας” το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αλλά και ειδικά το πρωτάθλημα του Κατάρ.

Ο πρώην παίκτης του Πλατανιά και του Παναθηναϊκού φαίνεται όμως ότι είναι καλά στην υγεία του και η λίγκα της χώρας έκανε σχετική ανάρτηση στα επίσημα social media, στέλνοντας τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση.

«Ευχόμαστε υγεία στον σταρ της Al Wakrah, Ουσμάν Κουλιμπαλί. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα γήπεδα, αν θέλει ο θεός», αναφέρεται χαρακτηριστικά από τη λίγκα του Κατάρ.

We wish @alwakrah_sc star Ousmane Coulibaly good health.

We also wish him a speedy recovery and fast return to action, God willing 🤲🏼 pic.twitter.com/hmGFiD6al1