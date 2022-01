Ο πρώην παίκτης του Πλατανιά και του Παναθηναϊκού, Ουσμάν Κουλιμπαλί, κατέρρευσε στο γήπεδο την ώρα του αγώνα, προκαλώντας σοκ σε συμπαίκτες και αντιπάλους, με κάποιους από αυτούς να ξεσπούν σε κλάματα.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής από το Μάλι, αγωνίζεται πλέον στο Κατάρ με τη φανέλα της Αλ Γουάκρα και στο παιχνίδι με την Αλ Ραγιάν “πάγωσε” τους πάντες, πέφτοντας αναίσθητος στον χορτάρι.

Το ματς διεκόπη αμέσως και στο γήπεδο μπήκε ασθενοφόρο για να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο, με τις πρώτες πληροφορίες πάντως, να αναφέρουν ότι ο Κουλιμπαλί είναι καλά στην υγεία του.

Al Majlis show host Khalid Jassem tweets, saying that Coulibaly is fine and that the medical staff gave him emergency treatment and they hope his situation will improve https://t.co/HEhwadyUUS