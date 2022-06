Παίκτης της Λίβερπουλ είναι κι επίσημα ο Ντάργουιν Νούνιες. Η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουρουγουανού επιθετικού από την Μπενφίκα.

Η Λίβερπουλ χρειάστηκε να δώσει 75 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Νούνιες, ο οποίος υπέγραψε εξαετές συμβόλαιο με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ.

Μαζί με τα μπόνους η μεταγραφή του μπορεί να φτάσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ και πρόκειται σίγουρα για μία από τις πιο ηχηρές του φετινού καλοκαιριού.

Στις δύο σεζόν του στη Μπενφίκα, ο Νούνιες πέτυχε 48 γκολ σε 85 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει και 11 συμμετοχές με την Ουρουγουάη.

We are delighted to announce the signing of @Darwinn99 from Benfica, subject to the successful granting of a work permit and international clearance 😍#DarwinDay