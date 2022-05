Την απόκτηση του Φάμπιο Καρβάλιο ανακοίνωσε η Λίβερπουλ. O 19χρονος άσος αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τη Φούλαμ.

Την πρώτη της μεταγραφική κίνηση ενόψει της νέας σεζόν ολοκλήρωσε η Λίβερπουλ. Οι δευτεραθλητές Αγγλίας ανακοίνωσαν την απόκτηση του Φάμπιο Καρβάλιο.

Ο 19χρονος άσος αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός κι υπήρξε ένας από τους καλύτερους παίκτης της Φούλαμ στην Championship, βοηθώντας τα μέγιστα την πρώην του ομάδα να ανέβει στην Premier League.

Ο Φάμπιο Καρβάλιο μέτρησε 10 γκολ και 8 ασίστ σε 36 αγωνιστικές με τη φανέλα της Φούλαμ.

