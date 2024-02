Η Λίβερπουλ πραγματοποιεί το όνειρο του Σβεν Γκόραν Έρικσον: Θα την κοουτσάρει σε φιλανθρωπικό αγώνα

Σπουδαία κίνηση από τη Λίβερπουλ. Η αγγλική ομάδα έδωσε τη δυνατότητα στον καρκινοπαθή Σβεν Γκόραν Έρικσον να πραγματοποιήσει το όνειρο του και να καθίσει στον πάγκο των “κόκκινων”, έστω και σε φιλανθρωπικό παιχνίδι.

Ο Σβεν Γκόραν Έρικσον αποκάλυψε πριν λίγο καιρό ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και του απομένει ένας χρόνος πλέον ζωής. Ο Σουηδός προπονητής έκανε μεγάλη καριέρα στους πάγκους, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να βρεθεί στο τιμόνι της αγαπημένης του, Λιβερπούλ, γεγονός που θα ήθελε πολύ πριν φύγει από τη ζωή.

Η Λίβερπουλ αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι είναι κάτι περισσότερο έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο, αποφασίζοντας να πραγματοποιήσει το όνειρο του Σβεν Γκόραν Έρικσον.

Ο Σουηδός τεχνικός θα προπονήσει την ομάδα μαζί με «θρύλους» του κλαμπ, τον Ίαν Ρας, τον Τζον Μπαρνς και τον Τζον Άλντριτζ. Το παιχνίδι φιλανθρωπικού σκοπού θα διεξαχθεί στις 23 Μαρτίου στο «Άνφιλντ» και οι legends της Λίβερπουλ θα αντιμετωπίσουν τους αντίστοιχους του Άγιαξ.

We are delighted to confirm Sven-Goran Eriksson will be part of the #LFCLegends management team for the game against Ajax Legends at Anfield 🔴



More info: https://t.co/qzBKmm4Htd pic.twitter.com/xsWr4KYUKf