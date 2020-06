Αναμονή τέλος για την Λίβερπουλ που μετά από 30 χρόνια… φαγούρα κατέκτησε ξανά το πρωτάθλημα Αγγλίας, μετά την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι από την Τσέλσι, και οι οπαδοί της έχουν κάνει ήδη τη νύχτα… μέρα έξω από το “Άνφιλντ”.

Η νίκη της Τσέλσι με 2-1 επί της Μάντσεστερ Σίτι στο ντέρμπι της 31ης αγωνιστικής της Premier League, έστεψε τους “κόκκινους” πρωταθλητές Αγγλίας, επτά στροφές πριν από το φινάλε της σεζόν (86 βαθμούς έχει η ομάδα του Κλοπ έναντι 63 της δεύτερης Σίτι, διαφορά που δεν καλύπτεται στο υπόλοιπο της περιόδου) και για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια αφού το τελευταίο πρωτάθλημα που κατέκτησε η ομάδα του Μέρσεσαϊντ ήταν τη σεζόν 1989-90.

Παρ’ όλα αυτά με την επιστροφή της στην κορυφή κατέγραψε και ένα νέο ρεκόρ καθώς γίνεται η πρώτη ομάδα που το καταφέρνει επτά… στροφές πριν το φινάλε, ξεπερνώντας τις Γιουνάιτεντ (2000-2001) και Μάντσεστερ Σίτι (2017-2018), που το είχαν καταφέρει πέντε αγωνιστικές πριν τελειώσει η σεζόν.

Με τη λήξη του ματς στο Λονδίνο επικράτησε ΧΑΜΟΣ έξω από το Άνφιλντ -έδρα της Λίβερπουλ- όπου είχε συγκεντρωθεί ήδη κόσμος, ενώ χιλιάδες οπαδοί της ομάδας κατέβηκαν στο κέντρο της πόλης του Μέρσεσαϊντ για να γιορτάσουν την ιστορική επιτυχία.

Liverpool fans in the city centre celebrating winning the Premier League. 🥳🙌 pic.twitter.com/jHH3Jn8vh0

Scenes outside anfield as Liverpool fans celebrate winning their first title! 🔥🧨 pic.twitter.com/yTMBNXMCpq