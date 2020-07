Τον πρώτο της τίτλο πρωταθλήματος μετά από 30 χρόνια ετοιμάζεται να πανηγυρίσει και τυπικά η Λίβερπουλ, με την γιορτή όμως να σχεδιάζεται χωρίς οπαδούς λόγω του κορονοϊού.

Στις 19 Ιουλίου η Λίβερπουλ θα αντιμετωπίσει στο “Άνφιλντ” την Τσέλσι, στην τελευταία αγωνιστική της Premier League, την κορυφή της οποίας κατέκτησε ξανά μετά από 30 ολόκληρα χρόνια. Εκείνη την ημέρα αναμένεται να γίνει και η απονομή του τροπαίου στους “κόκκινους”, οι οποίοι σχεδιάζουν τη γιορτή, από την οποία όμως θα απουσιάσουν οι φίλαθλοι της ομάδας.

Η απονομή αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε ειδικό βάθρο που θα στηθεί μπροστά στο θρυλικό πέταλο KOP, ενώ την ίδια στιγμή, τα φώτα του γηπέδου θα κλείσουν και θα ακολουθήσει ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων καλύπτοντας όσο γίνεται την απουσία του κόσμου από τις κερκίδες.

A podium is getting built on the Kop for the Premier League trophy presentation after the Chelsea game.



The ground will go into darkness and a massive lights show will start with pyrotechnics on every roof. It’s going to be an iconic moment. #LFC #LFCchampions pic.twitter.com/zztleJapTR