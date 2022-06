Έξαλλοι εμφανίζονται στη Λίβερπουλ από την πρόταση της Μπάγερν Μονάχου για την απόκτηση του Σαντιό Μανέ, την οποία και χαρακτηρίζουν “προσβλητική” τα βρετανικά ΜΜΕ.

Οι “Βαυαροί” γνωρίζουν την επιθυμία του Σενεγαλέζου εξτρέμ να αποχωρήσει από το “Άνφιλντ” και φαίνεται ότι θέλουν να τον πάρουν σε τιμή… ευκαιρίας από την ομάδα του Κλοπ.

Κάπως έτσι και η δεύτερη πρότασή τους ήταν υπερβολικά μικρή σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την πλευρά της Λίβερπουλ, με τα ρεπορτάζ να κάνουν λόγο και για… αστεία μπόνους του τύπου “αν κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα τρεις”, κάτι που έχουν καταφέρει μόνο οι Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η ομάδα του Κλοπ διαμήνυσε πάντως στους “Βαυαρούς” ότι με αντίστοιχες προτάσεις να μην κάνουν ούτε τον κόπο να στείλουν εκπρόσωπό τους στην Αγγλία, όπως είναι η πρόθεσή τους.

