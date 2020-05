Μία ανεπανάληπτη κίνηση έκανε η Λοκομοτίβ Λειψίας, η οποία κυκλοφόρησε εισιτήρια για την ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ομάδας με τον κορονοϊό, με την ανταπόκριση των οπαδών της να είναι τεράστια.

Η Λοκομοτίβ Λειψίας, που αγωνίζεται στην 4η κατηγορία της Γερμανίας, βιώνει τις οικονομικές συνέπειες του κορονοϊού, όπως εξάλλου και οι περισσότερες ομάδες παγκοσμίως.

Η διαφορά της Λοκομοτίβ όμως είναι ότι βρήκε έναν ευφάνταστο και αλληγορικό τρόπο να βάλει λεφτά στα ταμεία της, αφού τύπωσε και έβγαλε στην αγορά εισιτήρια για το ματς της ομάδας με αντίπαλο τον κορονοϊό.

Κάθε εισιτήριο κόστιζε μόλις 1 ευρώ και η ανταπόκριση των οπαδών της ομάδας υπήρξε τόσο μεγάλη σε βαθμό που αν διεξαγόταν ένα τέτοιο ματς κανονικά. η προσέλευση θεατών θα αποτελούσε νέο ευρωπαϊκό ρεκόρ!

Συγκεκριμένα πωλήθηκαν 152.400 εισιτήρια (ήτοι 152.400 ευρώ), ενώ το ρεκόρ προσέλευσης είναι από των αγώνα Σκωτίας-Αγγλίας στο Χάμπτεν Παρκ της Γλασκώβης, το 1937, τον οποίο είχαν παρακολουθήσει δια ζώσης 149.549 άνθρωποι.

A NEW EUROPEAN RECORD! 💙💛



For our match against the invisible opponent on 8th May, we’ve sold more tickets than Scotland vs. England in 1937!



(Leeds would probably take more …)



Tickets still available at: https://t.co/ExU50gMKqY#gemeinsamfürlok #leipzig #fußballpur pic.twitter.com/Ob46LQAl5l