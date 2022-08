Παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι κι επίσημα ο Άντονι Ματέους ντος Σάντος, καθώς ανακοινώθηκε η μετεγγραφή του από τον Άγιαξ, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσέθεσε έτσι στο δυναμικό της ένα από τους πιο “καυτούς” επιθετικούς της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, καθώς με τη φανέλα του Άγιαξ, ο Άντονι μέτρησε 31 γκολ και 27 ασίστ.

Ο διεθνής Βραζιλιάνος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας πέντε ετών και μέχρι το 2017 με τους “κόκκινους διαβόλους”, την ώρα που ο “Άιαντας” θα λάβει το ποσό των 95 εκατομμυρίων ευρώ, που με κάποια μπόνους εκτιμάται ότι θα φθάσει πάνω από τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

An agreement has been reached for the transfer of @Antony00 🤝🔴#MUFC