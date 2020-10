Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έτοιμη να φιλοξενήσει 23.500 φιλάθλους στο “Όλντ Τράφορντ”

Πλάνο επιστροφής των φιλάθλων της στο γήπεδο έχει εκπονήσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που ανακοίνωσε πως το “Όλντ Τράφορντ” είναι έτοιμο να υποδεχθεί πάνω από 23.000 ανθρώπους για τα ματς της ομάδας.

Την ολοκλήρωση του σχεδιασμού βάσει του οποίου το Ολντ Τράφορντ θα μπορέσει να φιλοξενήσει γύρω στους 23.500 θεατές όταν ανοίξουν ξανά τα στάδια στην Αγγλία, ανακοίνωσε ο διευθύνοντας σύμβουλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κολέτ Ρος την Τετάρτη (28/10).

“Απογοητευτήκαμε πραγματικά όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να μην επιτρέψει στους φιλάθλους την επιστροφή στα γήπεδα τον Οκτώβριο επειδή έχουμε τα πάντα έτοιμα για να διασφαλίσουμε πως όταν επιστρέψουν θα είναι ασφαλείς” δήλωσε αρχικά ο Ρος και προσέθεσε:

“Όπως έχετε δει σήμερα, έχουμε πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τον κορονοϊό. Δουλέψαμε σχεδόν δύο μήνες δουλεύοντας μαζί με την κυβέρνηση για να αναπτύξουμε τη σωστή διαδικασία και να διαπιστώσουμε πως μπορούμε να έχουμε 23.5000 ανθρώπους εντός του γηπέδου εφαρμόζοντας ταυτόχρονα τους κανόνες περί κοινωνικών αποστάσεων.

Μας είναι αρκετά δύσκολο να καταλάβουμε γιατί οι άνθρωποι μπορούν να μαζεύονται σε ένα μέρος όπως το αεροπλάνο ή το εστιατόριο ή ακόμα και σε έναν κινηματογράφο για να παρακολουθήσουν ποδόσφαιρο, όταν ξέρουμε πως έχουμε όλα τα σχέδια για να γίνει ένα ματς και να το δει κόσμος μέσα από το γήπεδο με απόλυτη ασφάλεια. Η κυβέρνηση μας έδωσε οδηγίες και εμείς τις ακολουθήσαμε”.

