Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζει την “κλοπή” του αιώνα, προλαβαίνοντας τη Μάντσεστερ Σίτι κι υπογράφοντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από τη Γιουβέντους, όπως επιβεβαίωσε ο Αλέγκρι, κι έφυγε, μάλιστα, από το Τορίνο με προορισμό το Μάντσεστερ. Μόνο που δεν θεωρείται πλέον δεδομένη η μεταγραφή του στη Σίτι, μιας και στο κόλπο έχει μπει και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στο Νησί τις τελευταίες ώρες.

Οι “κόκκινοι διάβολοι” φουλάρουν για το κόλπο γκρόσο κι ετοιμάζονται να αρπάξουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι Γκλέιζερς θέλουν να κάνουν τη μεγάλη κίνηση και να φέρουν τον Πορτογάλο σταρ και πάλι στο «Όλντ Τράφορντ», τρελαίνοντας τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ.

Να σημειωθεί ότι και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο υποστηρίζει πως ο μάνατζερ του Ρονάλντο, Ζόρζε Μέντες, δεν συζητάει μόνο με τη Σίτι αλλά και με τη Γιουνάιτεντ, με την απόφαση του Πορτογάλου σούπερ σταρ να αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες.

🚨 JUST IN: The Glazer family, are tempted to hijack Cristiano Ronaldo’s protracted move to Man City. Glazers believe a Ronaldo homecoming would get them back onside with #mufc supporters following the attempt to form Super League #mujournal



[@samuelluckhurst] pic.twitter.com/uCox76k8jv