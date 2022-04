Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει τις άσχημες εμφανίσεις των τελευταίων ετών στην Αγγλία και μετά την ήττα από την Άρσεναλ έσπασε και ένα αρνητικό ρεκόρ δεκαετιών.

Πιο συγκεκριμένα, έχασε για τέταρτο σερί εκτός έδρας παιχνίδι στην Premier League, για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1980-81, οπότε και δεν είχε περάσει ακόμη τη “χρυσή” περίοδο του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γεγονός έχει αρχίσει να γίνεται viral στο Νησί, με τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχουν ήδη στρέψει το ενδιαφέρον τους στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, με τον Τεν Χάαγκ στον πάγκο.

4 – Manchester United have lost four consecutive away league games for the first time since a run of six between December 1980 and March 1981. Sickness. #ARSMUN