Ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ πρωταγωνιστεί στα βρετανικά ΜΜΕ, καθώς εκτός από την Τσέλσι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εμφανίζεται να έχει εισέλθει στο… παιχνίδι για την απόκτησή του.

Μετά από μία σπουδαία καριέρα σε Ντόρτμουντ και Άρσεναλ, ο Ομπαμεγιάνγκ μετακόμισε πέρυσι στην Μπαρτσελόνα, αλλά η απόκτηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφκσι από τους Καταλανούς είναι πιθανό να οδηγήσει σε μία νέα μετεγγραφή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τσάβι θέλει να τον κρατήσει στη Βαρκελώνη, αλλά η Τσέλσι του πρώην προπονητή του στην Ντόρτμουντ, Τόμας Τούχελ, προσπαθεί να τον επαναφέρει στο Νησί. Νέα δημοσιεύματα όμως στην Αγγλία, θέλουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μπαίνει “σφήνα” για την απόκτησή του. Η ομάδα του Τεν Χαγκ πάντως, έχει στο “στόχαστρό” της και τον Τζέιμι Βάρντι από τη Λέστερ.

The Rumour Mill …



• Manchester United in for Cunha, Aubameyang and Vardy?

• Watford turn down Newcastle’s Joāo Pedro bid?

• Chelsea step up interest in Anthony Gordon? https://t.co/w5ydVeBVFs