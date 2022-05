Βόμβα μεγατόνων στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Έρλινγκ Χάλαντ από τη Ντόρτμουντ.

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε το πρώτο “μπαμ” του καλοκαιριού. Οι Πολίτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έρλινγκ Χάλαντ από την Ντόρτμουντ, με τον 21χρονο Νορβηγό επιθετικό να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, υπογράφοντας “χρυσό” συμβόλαιο!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μάντσεστερ Σίτι ενεργοποίησε τη ρήτρα του Χάλαντ, η οποία ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Με το μπόνους υπογραφής και με την προμήθεια των ατζέντηδων, το ποσό ανεβαίνει στα 100 εκατομμύρια.

Ο Νορβηγός επιθετικός θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και θα παίρνει 465 χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χάλαντ αγωνιζόταν στην Ντόρτμουντ από τον Ιανουάριο του 2020. Με τη γερμανική ομάδα έχει αγωνιστεί σε 88 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 85 γκολ και μοιράζοντας 23 ασίστ.

Η ενημέρωση της Μάντσεστερ Σίτι:

“Η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να επιβεβαιώσει ότι έφτασε σε συμφωνία με την Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή του Έρλινγκ Χάλαντ από την 1η Ιουλίου του 2022. Απομένουν οι τελικοί όροι με τον παίκτη”.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.