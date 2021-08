Επανέρχεται και τα “σκάει” για Χάρι Κέιν. Ο επιθετικός της Τότεναμ είναι μεγάλος μετεγγραφικός στόχος για την Μάντσεστερ Σίτι.

Η Μάντσεστερ Σίτι… επιστρέφει για τον Χάρι Κέιν και είναι έτοιμη να βάλει πολύ βαθιά το “χέρι στην τσέπη”, προκειμένου να πάρει το “ναι” της Τότεναμ για τον Χάρι Κέιν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε “τιτίβισμα” ο έγκυρος Φαμπρίσιο Ρομάνο, οι πρωταθλητές Αγγλίας σκοπεύουν να δώσουν το ποσό των 150 εκατ. ευρώ για να πετύχουν το σκοπό τους. Η προηγούμενη πρόταση των “πολιτών” ήταν ύψους 116 εκατ. ευρώ.

Όλα αυτά, πριν το Τότεναμ – Μάντσετσερ Σίτι (15.08.2021) για την πρεμιέρα της Premier League.

EXCL. Manchester City are not giving up on Harry Kane deal. Man City board preparing a new bid for €150m – if Spurs stance will change 🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #MCFC



Tottenham have not received any new proposal for Kane yet, and want to keep him – Man City strategy is to be ready… and wait #THFC pic.twitter.com/XoUwTU3QmL