Ο Χάρι Κέιν φόρεσε ξανά τη φανέλα της Τότεναμ, μπαίνοντας ως αλλαγή στον παιχνίδι με τη Γουλβς, αλλά το σήριαλ της μετεγγραφή τους συνεχίζεται στην Αγγλία.

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν έχει εγκαταλείψει τα… όπλα για την απόκτηση του αρχηγού της Εθνικής Αγγλίας και ετοιμάζει μία νέα τελική πρόταση για να καταφέρει να “λυγίσει” την αντίσταση της ομάδας του.

Σύμφωνα με την «Telegraph», οι “Πολίτες” θα κάνουν μία τελευταία προσπάθεια για να πάρουν τον Κέιν, υπό την “πίεση” και του τέλος της μετεγγραφικής περιόδου στο Νησί.

