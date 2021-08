Η Μάντσεστερ Σίτι “εκτοξεύτηκε” την τελευταία 15ετία, καθώς από τις χαμηλότερες κατηγορίες της Αγγλίας, βρέθηκε πρωταγωνίστρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τη βοήθεια και των χρημάτων των Αράβων ιδιοκτητών της.

Τεράστια ήταν όμως και η συμβολή συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών της προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς παίκτες όπως ο Βινσέντ Κομπανί και Νταβίντ Σίλβα αποτέλεσαν βασικούς “πυλώνες” στην κατάκτηση τίτλων.

Οι “Πολίτες” αποφάσισαν έτσι να τιμήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους δύο ποδοσφαιριστές, καθώς συνεργάζονται με διάσημο γλύπτη για να δημιουργήσουν αγάλματά τους, τα οποία και θα κοσμούν σύντομα το γήπεδό της.

Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε κι επίσημα το γεγονός, την ώρα που στα social media, διέρρευσαν και οι πρώτες φωτογραφίες από την εξέλιξη των δύο γλυπτών.

We can reveal that award-winning sculptor Andy Scott was the artist who won the commission to create permanent statues of Club legends @VincentKompany, @21LVA and @aguerosergiokun.



