Η Μαρία Πρεβολαράκη προκρίθηκε στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πάλης

Η Μαρία Πρεβολαράκη προκρίθηκε για δεύτερη διαδοχική χρονιά στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πάλης και εξασφάλισε το ασημένιο μετάλλιο και θα παλέψει για να επαναλάβει τον περσινό της θρίαμβο.

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στα Τίρανα η Μαρία Πρεβολαράκη ξεκίνησε τους αγώνες από τα προημιτελικά, εκεί όπου νίκησε εύκολα 1-0 την Γερμανίδα Ανίκα Βέλντε. Η Γερμανίδα είχε κερδίσει τη Ελληνίδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στην Αλβανία η Πρεβολαράκη πήρε τη ρεβάνς.

Στα ημιτελικά των 53 κιλών κοντραρίστηκε με την Πολωνή Ζασίνα, όπου ήρθαν ισόπαλες 6-6, όμως η Πρεβολαράκη πέρασε με 3-1 στους πόντους πρόκρισης και θα αγωνιστεί στον τελικό της διοργάνωσης, που θα γίνει την Παρασκευή (24/04/26).

Στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Μαρία Γεφρέμοβα για να διατηρήσει τα σκήπτρα της.