Η Μαρία Σάκκαρη ενσωματώθηκε στην εθνική γυναικών και η γαλανόλευκη έκανε το 2/2 στο Billie Jean King Cup

Η Μαρία Σάκκαρη ενσωματώθηκε στην αποστολή της εθνικής γυναικών στη Μπάνια Λούκα και βοήθησε τη γαλανόλευκη να πετύχει τη δεύτερη νίκη της στo Group II του Billie Jean King Cup.

Μετά το 3-0 επί της Κύπρου, η εθνική γυναικών αντιμετώπισε τη Βοσνία και έκανε το 2/2, πραγματοποιώντας ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την κατάκτηση μιας εκ των δύο προνομιούχων θέσεων του γκρουπ της.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ έκανε το 1-0 για την Ελλάδα, επικρατώντας της Σάρα Μίκατσα με 6-4, 1-6, 6-3 , για να ακολουθήσει το άνετο 2-0 (6-0, 6-3) της Μαρίας Σάκκαρη κόντρα στην Έμα Μπούργκιτς.

Ακολουθεί το διπλό, αν και η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει τη νίκη στο tie.

Οι δύο πρώτες ομάδες των Group A και Β περνούν στην επόμενη φάση, όπου θα διασταυρωθούν και οι νικήτριες ομάδες θα περάσουν στο Group Ι του Billie Jean King Cup.