Η Μαρία Σάκκαρη έχει εξασφαλίσει την πρόκριση της στα ημιτελικά των WTA Finals και πλέον στοχεύει στην πρώτη θέση του ομίλου της.

Η πρωτιά έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Μαρία Σάκκαρη, καθώς θα αποφύγει στα ημιτελικά την πανίσχυρη Ίγκα Σβιόντεκ, η οποία ήδη έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον όμιλο της.

Η μόνη περίπτωση να βγει δεύτερη η Ελληνίδα τενίστρια στον όμιλο της είναι να χάσει απόψε (02.00 τα ξημερώματα του Σαββάτου) από την Ονς Ζαμπέρ και να έχει νικήσει νωρίτερα η Τζέσικα Πεγκούλα την Αρίνα Σαμπαλένκα (22.30).

Αν η Μαρία Σάκκαρη είναι πρώτη στο γκρουπ, τότε η 27χρονη τενίστρια θα παίξει με τη νικήτρια του αγώνα Γκαρσιά-Κασάτκινα.

Advancement scenarios for the Nancy Richey Group, with Jabeur, Sabalenka, and Pegula battling it out for the second spot.#WTAFinals pic.twitter.com/ZCa7FAHuDU