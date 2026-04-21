Η Μαρία Σάκκαρη πέρασε bye τον πρώτο γύρο στη Μαδρίτη και είδε το «μονοπάτι» της να αλλάζει

Η Μαρία Σάκκαρη πέρασε χωρίς αγώνα στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στη Μαδρίτη μετά την απόσυρση της Εκατερίνα Αλεξαντρόβα από το Madrid Open και είδε το “μονοπάτι” της να αλλάζει, σε σχέση με την κλήρωση που είχε την Κυριακή (19.04.2026).

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε τη θέση της Ρωσίδας στο ταμπλό (seeded), οπότε πέρασε bye στον δεύτερο γύρο του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει είτε την Καρολίνα Πλίσκοβα, είτε παίκτρια από τα προκριματικά.

Η Μαρία Σάκκαρη κανονικά θα ξεκινούσε την πορεία της από τον πρώτο γύρο με αντίπαλο την Τζάνις Τζεν. Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Τρίτη (21.04.2026), ενώ η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή (24.04.2026).