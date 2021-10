Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε χωρίς να ιδρώσει στα προημιτελικά του Kremlin Cup μετά την απόσυρση της Άνα Καλίνσκαγια κι έκλεισε, παράλληλα, θέση στο WTA Finals.

Η Μαρία Σάκκαρη δε συνάντησε κανένα πρόβλημα απέναντι στη νεαρή Ρωσίδα στο πρώτο σετ, το οποίο και το πήρε άνετα με 6-2.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου σετ, η Μαρία Σάκκαρη έκανε μπρέικ στην Άνα Καλίνσκαγια και στη συνέχεια η Ρωσίδα τενίστρια εγκατέλειψε το παιχνίδι λόγω ενοχλήσεων.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Kremlin Cup, αλλά το κυριότερο είναι ότι έγινε η πρώτη Ελληνίδα στην ιστορία που θα λάβει μέρος σε ένα από τα πιο σημαντικά τουρνουά της χρονιάς, το WTA Finals, όπου θα βρεθούν οι οκτώ καλύτερες τενίστριες της χρονιάς.

Επόμενη αντίπαλος της Σάκκαρη στο τουρνουά της ρωσικής πρωτεύουσας θα είναι η νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ρουμάνα Σιμόνα Χάλεπ και την Ρωσίδα Βερόνικα Κουντερμέτοβα.

🇬🇷 @mariasakkari moves into the #VTBKremlinCup QFs following the retirement of Moscow native Kalinskaya.



The No.3 seed hit this sensational lob in the opening game 👇 pic.twitter.com/yKfLi2II1s