Η Μαρία Σάκκαρη φαίνεται ότι έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και στη δεύτερη σεζόν της σειράς ντοκιμαντέρ Break Point του Netflix, το οποίο και παρουσιάζει αθλητές και στιγμές από το παγκόσμιο τένις.

Μετά την κεντρική παρουσία της στην πρώτη σεζόν του Break Point του Netflix, η Μαρία Σάκκαρη εμφανίζεται σε αρκετά σημεία και στο trailer για τη δεύτερη σεζόν του ντοκιμαντέρ για το τένις.

Σε ένα από τα αποσπάσματα, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια λέει «είμαι 28 χρονών και πρέπει να κερδίσω ένα τουρνουά», ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται η στιγμή της κατάκτησης του τροπαίου στη Γουαδαλαχάρα. Η Σάκκαρη είχε μία έντονη σεζόν στο παγκόσμιο τένις γυναικών, αφού μία σειρά από ήττες σε ημιτελικούς και μεγάλα τουρνουά έφεραν το συναισθηματικό ξέσπασμά της, πριν τη… λύτρωση με την κατάκτηση του Masters του Μεξικό. Όλη αυτή η “διαδρομή” της Μαρίας φαίνεται ότι καλύπτεται λοιπόν και στο Break Point του Netflix, η δεύτερη σεζόν του οποίου θα κάνει πρεμιέρα στις 10 Ιανουαρίου του 2024.

Break Point comes for its second serve on January 10 🎾 Watch the world’s top tennis players set their sights on glory during another grueling Grand Slam season. pic.twitter.com/0Gh4CSrcTC