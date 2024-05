Τελικός Conference League: Έτσι θα εμφανιστεί η Φιορεντίνα κόντρα στον Ολυμπιακό

Η Φιορεντίνα κινείται στους ρυθμούς του τελικού του Conference League με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 29 Μαΐου.

Η Φιορεντίνα αναμένεται να παρουσιαστεί στον τελικό του Conference League στην Opap Arena με τη δεύτερη εμφάνιση τους.

Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, οι ποδοσφαιριστές της Φιορεντίνα θα αγωνιστούν με λευκή εμφάνιση, έχοντας ορισμένες μοβ λεπτομέρειες κάποια φλοράλ σχέδια, τα οποία απεικονίζουν τις βιολέτες.

Just over one week to go to the #UECLfinal 👊#ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina #UECL pic.twitter.com/6L9aKty7Mg