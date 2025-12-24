Η Μάρθα Στιούαρτ στο ιδιοκτησιακό σχήμα της Σουόνσι μετά τον Snoop Dogg

Η Αμερικανίδα επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα, Μάρθα Στιούαρτ, εντάχθηκε στο ιδιοκτησιακό σχήμα της Σουόνσι ως μειοψηφική συνιδιοκτήτρια, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (23.12.2025) ο ουαλικός σύλλογος.

Η Μάρθα Στιούαρτ, ειδική στον χώρο του lifestyle και η πρώτη αυτοδημιούργητη γυναίκα δισεκατομμυριούχος στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή (19.12.2025) στο γήπεδο ως προσκεκλημένη της Σουόνσι, παρακολουθώντας από κοντά τη νίκη με 2-1 επί της Ρέξαμ για το πρωτάθλημα της Championship.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τη Μάρθα στο ιδιοκτησιακό σχήμα», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η εμπειρία της από τον αγώνα αύξησε ακόμη περισσότερο τον ενθουσιασμό και την προσμονή της για τη συμμετοχή της στη Σουόνσι.

Η Μάρθα Στιούαρτ αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στη λίστα των διασήμων που έχουν αποκτήσει μειοψηφικό ποσοστό στον σύλλογο, μετά τον Αμερικανό ράπερ Snoop Dogg, ο οποίος μπήκε στο ιδιοκτησιακό σχήμα τον Ιούλιο. Μειοψηφικός συνιδιοκτήτης είναι επίσης ο νικητής της Χρυσής Μπάλας Λούκα Μόντριτς, που εντάχθηκε τον Απρίλιο.