Για ένα ακόμα ματς, η εμφάνιση του Μάικ Τζέιμς έπαιξε σημαντικό ρόλο σε νίκη των Νετς. Αυτή τη φορά, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού βοήθησε την ομάδα του Μπρούκλιν να επικρατήσει των Μπακς.

Μπορεί οι Νετς να είδαν τον Τζέιμς Χάρντεν να αποχωρεί τραυματίας στο ξεκίνημα του αγώνα με τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά ένας από τους παίκτες που φρόντισαν να καλυφθεί το κενό του «Μούσια» ήταν ο Μάικ Τζέιμς.

Ο πρώην παίκτης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία δουλειά με 12 πόντοι (3/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ στα 30 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

JAMES STEPBACK THREE pic.twitter.com/1oRVbg6q7U

One more. Who??? Mike James!!! pic.twitter.com/GGTcru4MCi