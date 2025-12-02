Η Μονακό πυροδοτεί τη «βόμβα» Κόρι Τζόζεφ

Η Μονακό έφτασε στην πηγή αλλά δεν ήπιε νερό στον περσινό Final Four της Euroleague, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να θέλει να φτάσει φέτος μέχρι το τέλος του δρόμου.

Μετά από ένα μέτριο ξεκίνημα στην Euroleague, η Μονακό ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μία ηχηρή μεταγραφική κίνηση, φέρνοντας στην Ευρώπη τον Κόρι Τζόζεφ.

Ο Καναδός γκαρντ, με θητεία 14 χρόνων στο NBA, ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Euroleague, ανεβάζοντας κατακόρυφα το επίπεδο στην περιφέρεια της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη.

Ο 34χρονος άσος ξεκίνησε να παίζει στο NBA το 2011, όταν και φόρεσε τη φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς, με τους οποίους μάλιστα κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2014.

Έχει φορέσει ακόμα τις φανέλες των Τορόντο Ράπτορς (2015-17), Ιντιάνα Πέισερς (2017-19), Σακραμέντο Κινγκς (2019-21), Ντιτρόιτ Πίστονς (2021-23), ΓΚόλντεν Στέιτ Ουόριορς (2023-24), ενώ τελευταίος σταθμός του ήταν οι Ορλάντο Μάτζικ (2024-25).

Συνολικά στην καριέρα του στο ΝΒΑ αγωνίστηκε σε 866 παιχνίδια, έχοντας 6,7 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ κατά μέσο όρο.