Η Μπάγερ Λεβερκούζεν έγινε η πρώτη ομάδα στη Bundesliga που παίρνει αήττητη το πρωτάθλημα και θέλει και το treble

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν όχι μόνο κατέκτησε την πρώτη της “σαλατιέρα”, αλλά το έκανε με ιστορικό τρόπο. Έγινε η πρώτη ομάδα που σηκώνει αήττητη τη Bundesliga. Τώρα, στρέφει την προσοχή της στο να πετύχει το treble. Η Ουνιόν στα μπαράζ κόντρα στην Φορτούνα του Χρήστου Τζόλη

Φινάλε στη Bundealiga με θριαμβευτικό τρόπο για την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Η απίστευτη ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο με τη σημερινή επικράτηση επί της Αουγκσμπουργκ στη «Μπάι Αρένα», με 2-1, αποχαιρέτησαν το κοινό της με ένα ακόμη σπουδαίο επίτευγμα, μετά την κατάκτηση του πρώτου τίτλου στην ιστορία τους.

Έγιναν η πρώτη ομάδα στα χρονικά της Bundesliga που έκλεισε τη σεζόν χωρίς να χάσει με απολογισμό 28 νίκες και έξι ισοπαλίες σε 34 αγωνιστικές. Το εφετινό της αήττητο σε όλες τις διοργανώσεις ανέρχεται σε 42 νίκες και εννέα ισοπαλίες (51 ματς), έχοντας ακόμη μπροστά της τον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας με την Καϊζερσλάουτερν (25/5), αλλά και τον τελικό του Europa League με την Αταλάντα στις 22/5 στο Δουβλίνο.

Την ίδια στιγμή, η Κολονία υποβιβάστηκε (όπως και η ουραγός, Ντάρμσταντ) μετά το 4-1 ασπό την Χάιτενχαϊμ, ενώ η Μπόχουμ θα διεκδικήσει την παραμονή της στην Bundesliga μέσα από αγώνες μπαράζ με την τρίτη της δεύτερης κατηγορίας, που είναι η Φορτούνα Ντίσελντορφ του Χρήστου Τζόλη.

