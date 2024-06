Ο Ροναλντίνιο με εντυπωσιακή ροζ Rolls Roys στον τελικό του Champions League

O Ροναλντίνιο έκανε αισθητή την παρουσία του στο Λονδίνο, με τον παλαίμαχο Βραζιλιάνο επιθετικό να κυκλοφορεί με μια εντυπωσιακή ροζ Rolls Roys στην αγγλική πρωτεύουσα.

Ο Ροναλντίνιο βρίσκεται στο Λονδίνο για τον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Ντόρτμουντ και Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Βραζιλιάνο παλαίμαχο ποδοσφαιριστή να οδηγεί μάλιστα μια εκθαμβωτική ροζ Rolls Roys με το σήμα της Nike στην πόρτα.

Όπως είναι λογικό, η παρουσία τόσο του Ροναλντίνιο, όσο και του φανταχτερού αυτοκινήτου του στην καρδιά του Λονδίνοιυ, δεν γινόταν να περάσει απαρατήρητη, με τον φωτογραφικό φακό να απαθανατίζει τον πρώην star του ποδοσφαίρου.

Μάλιστα ο ίδιος έδειξε να το απολαμβάνει ιδιαίτερα, αφού δεν είναι κοινό μυστικό πως ο «Ρόνι» ήταν πάντα λάτρης του lifestyle.

Ronaldinho pulled up to London in a pink Nike x Rolls Royce pic.twitter.com/mpo4tph8LD