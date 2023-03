Η Μπάγερν Μονάχου έλυσε τη συνεργασία της με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν και ανακοίνωσε άμεσα τον διάδοχό του, με τον Τόμας Τούχελ να επιστρέφει στην Bundesliga.

Έξι χρόνια μετά την αποχώρησή του από την Μπορούσια Ντόρτμουντ και μετά το επιτυχημένο πέρασμά του από Παρί Σεν Ζερμέν και Τσέλσι, ο Τόμας Τούχελ θα επαναπατριστεί για λογαριασμό της Μπάγερν Μονάχου.

Οι “Βαυαροί” συνεχίζουν στο Champions League, αλλά στη Bundesliga έχουν μείνει πίσω από την Μπορούσια Ντόρτμουντ και η διοίκησή τους αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, με τον Τούχελ να υπογράφει μέχρι το 2025.

Thomas Tuchel will receive a contract until 30th June 2025 and will supervise squad training for the first time on Monday. pic.twitter.com/kXZGxHPXdB