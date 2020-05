Η Μπάγερν Μονάχου φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Λιρόι Σανέ της Μάντσεστερ Σίτι, για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, αλλά θα πρέπει να τα βρει τώρα και με την αγγλική ομάδα για να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή.

Ο Γερμανός εξτρέμ ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα του και η Μπάγερν Μονάχου του προσέφερε “χρυσή” ευκαιρία, αλλά η υπόθεση δεν θεωρείται ακόμη τελειωμένη για οικονομικούς λόγους.

Η Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζει να ζητά μεγάλα ποσά για τον παίκτη και οι “Βαυαροί” ελπίζουν ότι θα ρίξει την τιμή του κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ για να κλείσει η μετεγγραφή, καθώς λόγω κορονοϊού δεν σκοπεύει να προσφέρει περισσότερα για τον παίκτη.

