Προπονητής της Μπαρτσελόνα είναι κι επίσημα από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/11) ο Τσάβι, με τη διοίκηση των “μπλαουγκράνα” να ανακοινώνει την πρόσληψη του Ισπανού τεχνικού.

Ο Τσάβι επέστρεψε στην ομάδα με την οποία συνέδεσε άρρηκτα το όνομα του, καθώς η Αλ Σαντ εισέπραξε το ποσό που προβλεπόταν στην σχετική ρήτρα του συμβολαίου, που είχε με τον Ισπανό προπονητή.

«Ηλθε η ώρα να γυρίσεις σπίτι. Καλώς ήλθες, Τσάβι. Δεν ήταν αποχαιρετισμός, ήταν εις το επανιδείν», αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση στο Twitter των «μπλαουγκράνα», που συνοδεύεται από ένα βίντεο με στιγμιότυπα από την αποχώρηση του νεαρού προπονητή από την Μπαρτσελόνα, το 2015.

