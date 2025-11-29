Η Μπαρτσελόνα ανέβηκε στην κορυφή της La Liga στα 126ά γενέθλιά της

Μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά η Μπαρτσελόνα επικράτησε 2-1 της Αλαβές στο “Καμπ Νου” και ανέβηκε – έστω και προσωρινά – στην κορυφή της La Liga, σε μια ημέρα που ο σύλλογος γιορτάζει τα 126α του γενέθλια.

Η Μπαρτσελόνα, φανερά επηρεασμένη από τη “βαριά” ήττα στο Champions League από την Τσέλσι, αγχώθηκε απέναντι στην Αλαβές, αλλά τελικά -με τον Ντάνι Όλμο να σκοράρει δύο φορές- επικράτησε (3-1) με ανατροπή.

Πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό η Αλαβές “πάγωσε” το “Καμπ Νου”, ωστόσο, οι Λαμίν Γιαμάλ και Ντάνι Όλμο έφεραν τα πάνω κάτω πριν το 30′, ενώ στις καθυστερήσεις -και πάλι ο Όλμο- “σφραγίστηκε” το “τρίποντο” των Καταλανών.