Η Μπαρτσελόνα αποφάσισε να ανανεώσει με τον Τσάβι και το ανακοινώνει άμεσα

Η Μπαρτσελόνα αποφάσισε τελικά να ανανεώσει το συμβόλαιο του Τσάβι και να τον διατηρήσει στη θέση του προπονητή, προαναγγέλλοντας μάλιστα για σήμερα (25/04) την επισημοποίηση της συμφωνίας.

Ο Τσάβι είχε δηλώσει ότι θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν και η Μπαρτσελόνα έκανε επαφές με τον Χάνσι Φλικ, ενώ είχε συζητήσεις και για τον Ράφαελ Μαρκές, αλλά τελικά υπήρξε ανατροπή στην υπόθεση και αποφασίστηκε η παραμονή του θρύλου της ομάδας στον πάγκο της.

Οι Καταλανοί ανακοίνωσαν μάλιστα ότι θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 14:00, με τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα και τον ίδιο τον Τσάβι, όπου και αναμένεται να γίνει κι επίσημα γνωστή, η παραμονή του στη θέση του προπονητή.

