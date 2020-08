Το “εκκωφαντικό” 8-2 της Μπάγερν Μονάχου επί της Μπαρτσελόνα του Μέσι, έχει σοκάρει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι “μπλαουγκράνα” διασύρονται εδώ και χρόνια στο Champions League.

Πιο συγκεκριμένα, η Μπαρτσελόνα έχει αποτύχει παταγωδώς την τελευταία τετραετία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και μάλιστα αποχαιρετώντας κάθε φορά με μία “βαριά” ήττα.

Ιστορική συντριβή! Προσκύνησαν” Μπαρτσελόνα και Μέσι – Μπάγερν η… εξολοθρευτής

Η αρχή έγινε το 2017 με την “κατάρρευση” στο Τορίνο και το 3-0 από τη Γιουβέντους, για να ακολουθήσει ακόμη πιο σοκαριστικός αποκλεισμός από τη Ρόμα του Κώστα Μανωλά, με το ίδιο σκορ και τον Έλληνα αμυντικό να “υπογράφει” τη μεγάλη ανατροπή των Ρωμαίων και το “στραπάτσο” της Μπαρτσελόνα.

Η ομάδα του Λέο Μέσι “διασύρθηκε” και την περασμένη σεζόν, όταν παρά τη νίκη με 3-0 στο Καμπ Νόου, επέτρεψε στη Λίβερπουλ να στήσει ένα ανεπανάλληπτο “πάρτι” στο Άνφιλντ και να πανηγυρίσει την πρόκριση με σκορ 4-0.

Το “κερασάκι” στην… τούρτα των αποκλεισμών έβαλε χθες (14/08) η Μπάγερν Μονάχου με το εξευτελιστικό 8-2 κόντρα σε μια Μπαρτσελόνα, που δείχνει να χρειάζεται ολική αναμόρφωση.

Γιουβέντους – Μπαρτσελόνα 3-0

Ρόμα – Μπαρτσελόνα 3-0

Λίβερπουλ – Μπαρτσελόνα 4-0

Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα 8-2

Four bitter Champions League exits in four years, each more painful than the last 😬



Something needs to change at Barcelona…#Club2020 pic.twitter.com/vJWWJ6DAxY