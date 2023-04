Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και για να εναρμονιστεί με το Financial Fair Play, φαίνεται ότι αποφάσισε να “κόψει” το Barca TV.

Το κανάλι της Μπαρτσελόνα βρίσκεται στον “αέρα” από το 1999 και μεταδίδει όλο το 24ωρο υλικό από όλες της ομάδες των Καταλανών, αλλά στις 30 Ιουνίου αναμένεται να πέσει… μαύρο, μέχρι νεωτέρας.

Η διοίκηση των “μπλαουγκράνα” προσπαθεί να περιορίσει τα έξοδά της με κάθε τρόπο και σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, το Barca TV θα πληρώσει επίσης το… μάρμαρο, με περίπου 150 υπαλλήλους του να απολύονται.

🚨🚨| BREAKING: ‘Barça TV’ will be CLOSED by FC Barcelona on June 30. It’s over.@sergisoleMD [🎖️] pic.twitter.com/qClDc0dnIZ