Η Μπαρτσελόνα θα κάνει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA για τη διαιτησία του αγώνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης

Η Μπαρτσελόνα έμεινε από νωρίς με 10 παίκτες κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης στον πρώτο προημιτελικό του Champions League και γνώρισε την ήττα με 2-0, γεγονός που έφερε έντονα παράπονα για τη διαιτησία από την πλευρά των Καταλανών.

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ραφαέλ Γιούστε, τόνισε μάλιστα ότι η ομάδα του θα προχωρήσει σε επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA για τη διαιτησία του αγώνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενόψει και του αγώνα ρεβάνς στον ισπανικό “εμφύλιο” του Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα ανέφερε σε δηλώσεις του τα εξής: “Είναι απίστευτο ότι σήμερα, με όλα τα μέσα που διαθέτουμε ως κοινωνία σε τεχνικό, τεχνολογικό και ηλεκτρονικό επίπεδο, σε σχέση με το VAR, δεν δόθηκε ένα τέτοιο πέναλτι, τόσο ξεκάθαρο, είτε ήταν εκ προθέσεως είτε όχι, με σεβασμό προς όλους. Με εκπλήσσει, γιατί όλοι το είδαν.

Δεν μιλάμε για τρεις βαθμούς, αλλά για έναν τίτλο όπως το Champions League. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί η μνήμη είναι πολύ κοντή, ότι κάτι παρόμοιο μας συνέβη ήδη στο Κύπελλο Ισπανίας στο γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Indignació amb les mans de Pubill



Rafa Yuste confirma que el Barça està valorant fer una queixa formal a la UEFA sobre l’arbitratge ! pic.twitter.com/DaobOTL2hr — Esport3 (@esport3) April 9, 2026

Πρέπει να το καταγγείλουμε, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρξει βελτίωση. Όλοι κάνουν λάθη, αλλά γίνονται πλέον πάρα πολλά και δεν μπορούμε να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Ως σύλλογος εξετάζουμε εσωτερικά την πιθανότητα έκδοσης επίσημης ανακοίνωσης”.