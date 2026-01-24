Η Ναόμι Οσάκα αποσύρθηκε από το Australian Open

Το φετινό ταξίδι της Ναόμι Οσάκα στο Australian Open ολοκληρώθηκε άδοξα.

Η δις νικήτρια του Australian Open, Ναόμι Οσάκα, αποσύρθηκε από το φημισμένο τουρνουά γκραν σλαμ ενόψει του αγώνα της για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, επικαλούμενη πρόβλημα φυσικής κατάστασης. Μετά την εξέλιξη αυτή, η αντίπαλος της 28χρονης τενίστριας από την Ιαπωνία, η Αυστραλή Μάντισον Ίνγκλις, προκρίνεται χωρίς αγώνα στους «16».

Η Οσάκα, η οποία κατέκτησε το 2019 και το 2021 τον τίτλο στο Australian Open, ενώ βρίσκεται στο Νο 17 της παγκόσμιας κατάταξης, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το σώμα της χρειάζεται προσοχή μετά τον προηγούμενο αγώνα της κόντρα στη Ρουμάνα Σοράνα Κιρστέα, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί στο θέμα.



«Έπρεπε να πάρω τη δύσκολη απόφαση να αποσυρθώ, προκειμένου να αντιμετωπίσω κάτι, για το οποίο το σώμα μου χρειάζεται προσοχή μετά τον τελευταίο αγώνα μου» έγραψε η Οσάκα και πρόσθεσε: «Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη που θα συνέχιζα και αυτή η πορεία σήμαινε πάρα πολλά για μένα, οπότε το να πρέπει να σταματήσω εδώ μου ραγίζει την καρδιά, αλλά δεν μπορώ να ρισκάρω να κάνω περισσότερη ζημιά, ώστε να μπορέσω να επιστρέψω στα κορτ».



Η αποχώρηση αποτελεί πλήγμα για την Οσάκα, η οποία έχει επιστρέψει στην καλύτερη φόρμα της και πέρυσι έφτασε στα ημιτελικά του US Open.