Στο ντέρμπι των αήττητων στη Serie A, η Νάπολι ήταν εντυπωσιακή μέσα στην έδρα της Ουντινέζε και πήρε επιβλητική νίκη με 4-0, για να περάσει μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Κώστα Μανωλά (έμεινε στον πάγκο) άνοιξε το σκορ στο 24′ με τον Οσίμεν και πέτυχε ένα από τα γκολ της χρονιάς δέκα λεπτά αργότερα, για να “καθαρίσει” από νωρίς το ματς. Οι παίκτες του Λουτσιάνο Σπαλέτι “έκρυψαν” την μπάλα μετά από εκτέλεση φάουλ και την εμφάνισαν στα δίχτυα με τον Ραχμάνι. Ακολούθησαν δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με Κουλιμπαλί και Λοθάνο να “εκτοξεύουν” το δείκτη του σκορ.

Η Νάπολι συνέχισε έτσι με το απόλυτο στη Serie A, αφού έκανε το 4/4 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και προσπέρασε τη Μίλαν και την Ίντερ για να βρεθεί μόνη πρώτη στη βαθμολογία.

Amir Rrahmani’s first goal of the season for Napoli was a thing of beauty! 😍pic.twitter.com/0wkb5Wz85I